Тренер участника Евро-2020 оценил перед матчем сборную Казахстана

Главный тренер Северной Македонии Игор Ангеловски поделился своим мнением относительно предстоящего товарищеского матча со сборной Казахстана, сообщает корреспонlент Vesti.kz.

"Это национальная команда, в которой много молодых игроков. Казахстан провел хороший матч с Украиной и сумел сыграть вничью 1:1. Завтрашний матч станет хорошей тестовой подготовкой перед отъездом в Бухарест. Стефан Спировски хорошо себя чувствует, он тренировался и завтра будет играть.

Что касается Хасани, то в разговоре с медиками мы решили его не использовать завтра, чтобы он полностью мог восстановиться к чемпионату Европы", - приводит его слова ФФМ.

Напомним, что матч состоится 4 июня в Скопье и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

На Евро-2020 Северная Македония сыграет в группе С с командами Нидерландов, Украины и Австрии.

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