Тренер сборной Боснии и Герцеговины нашел объяснение упущенной победе в матче отбора ЧМ-2022 с Казахстаном

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев на послематчевой пресс-конференции был разочарован ничьей с Казахстаном (2:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

"Думаю, мы контролировали матч все 90 минут. У нас было три-четыре стопроцентных шанса, и я был доволен подходами моих ребят. Они старались, но я недоволен тем, как мы пропустили голы. Футбол - это игра, в которой можно быть лучше, но проиграть.

С такой игрой мы можем отправиться на чемпионат мира. Но первый или второй угловой у наших ворот, и мы пропускаем мяч. Мы этого не заслуживаем, но это футбол. Я не очень доволен, но важно, чтобы мы выяснили, что мы сделали не так, и исправили это в следующей игре.

Может, на финише мы немного потеряли концентрацию, но в футболе все так. Получается нелогично, мы ошиблись - и уже ничего не вернуть. Будем двигаться дальше. Против любой команды будет непросто, и я еще раз говорю - пусть это будет часть нашего имиджа, которую мы будем улучшать. Я не могу винить ребят в их подходе и поведении. На какое-то время концентрация упала, однако мы не заслужили пропустить два гола.

Минус в нашей игре - такое большое количество ударов по воротам наносим, но после первого тайма мы должны были вести в счете 3:0. Футбол - это чудо, и результат такой, какой есть. Мы будем работать над своими ошибками. Мяч не шел в ворота", - приводит слова тренера Sports.ru.

Напомним, что встреча в Зенице завершилась со счетом 2:2. Следующий матч Казахстан проведет с той же Боснией и Герцеговиной на своем поле 9 октября. С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

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