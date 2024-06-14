Тренер сборной Аргентины сделал заявление о Месси

Сборная Аргентины в ночь с пятницы на субботу проведет товарищеский матч против Гватемалы, сообщают Vesti.kz. Звезда аргентинцев Лионель Месси выйдет на поле в стартовом составе, что подтвердил главный тренер команды Лионель Скалони. Специалист высказался о том, чего он ждет от Месси в этой игре.

"Мы ожидаем от Месси того же, что и всегда: чтобы он играл в футбол, общался с партнерами по команде и был самим собой. В конце концов, нам нужно, чтобы ему было комфортно на поле, и чтобы ему было комфортно с командой, которую мы выберем", - сказал Скалони журналистам.

Напомним, сборная Аргентинцы в ранге действующего победителя Кубка Америки сыграет на предстоящем турнире в США. Команда Месси попала в группу A вместе со сборными Перу, Чили и Канады.

Первый матч аргентинцы проведут 21 июня против канадцев.