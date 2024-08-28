Тренер европейской сборной пропустит матч Лиги наций по необычной причине
Главный тренер сборной Дании Мортен Вегорст, пришедший летом на свой пост, пропустит ближайшие матчи своей национальной команды в Лиге наций, сообщают Vesti.kz.
Главный тренер сборной Дании Мортен Вегорст, пришедший летом на свой пост, пропустит ближайшие матчи своей национальной команды в Лиге наций, сообщают Vesti.kz.
Датская сборная 5 сентября примет на своем поле сборную Швейцарии, а 8-го сыграет дома против Сербии.
Вегорст пропустит предстоящие матчи из-за стресса. Вот как это комментирует менеджер датской сборной:
"Стресс может настигнуть всех датчан, у нас к этому относятся серьезно. Мортену нужно отдохнуть, - заявил он.
Так может, потому датчане и считаются одними из самых счастливых на планете, потому что могут так "сачкануть" когда им угодно? Это вам не на завод переться каждый Божий день...", - гласит сообщение.
Командой будет руководить Ларс Кнудсен и экс-игрок сборной Дании и "Ливерпуля" Даниэль Аггер.
Отметим, что в группе с Данией в Лиге A также выступает сборная Испании.
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