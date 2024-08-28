Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Вчера 23:24
 

Тренер европейской сборной пропустит матч Лиги наций по необычной причине

  Комментарии

Поделиться
Тренер европейской сборной пропустит матч Лиги наций по необычной причине ©x.com/DBUfodbold

Главный тренер сборной Дании Мортен Вегорст, пришедший летом на свой пост, пропустит ближайшие матчи своей национальной команды в Лиге наций, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер сборной Дании Мортен Вегорст, пришедший летом на свой пост, пропустит ближайшие матчи своей национальной команды в Лиге наций, сообщают Vesti.kz.

Датская сборная 5 сентября примет на своем поле сборную Швейцарии, а 8-го сыграет дома против Сербии.

Вегорст пропустит предстоящие матчи из-за стресса. Вот как это комментирует менеджер датской сборной:

"Стресс может настигнуть всех датчан, у нас к этому относятся серьезно. Мортену нужно отдохнуть, - заявил он.

Так может, потому датчане и считаются одними из самых счастливых на планете, потому что могут так "сачкануть" когда им угодно? Это вам не на завод переться каждый Божий день...", - гласит сообщение.

Командой будет руководить Ларс Кнудсен и экс-игрок сборной Дании и "Ливерпуля" Даниэль Аггер.

Отметим, что в группе с Данией в Лиге A также выступает сборная Испании.

Лига наций Дания Футбол Испания Швейцария Сербия

Реклама

Живи спортом!