Тренер европейской сборной пропустит матч Лиги наций по необычной причине

Главный тренер сборной Дании Мортен Вегорст, пришедший летом на свой пост, пропустит ближайшие матчи своей национальной команды в Лиге наций, сообщают Vesti.kz.

Датская сборная 5 сентября примет на своем поле сборную Швейцарии, а 8-го сыграет дома против Сербии.

Вегорст пропустит предстоящие матчи из-за стресса. Вот как это комментирует менеджер датской сборной:

"Стресс может настигнуть всех датчан, у нас к этому относятся серьезно. Мортену нужно отдохнуть, - заявил он.

Так может, потому датчане и считаются одними из самых счастливых на планете, потому что могут так "сачкануть" когда им угодно? Это вам не на завод переться каждый Божий день...", - гласит сообщение.