Топ-команда сделала заявление о назначении Зинедина Зидана

Президент Французской федерации футбола (ФФФ) Филипп Диалло прокомментировал возможное назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера национальной сборной, передают Vesti.kz.

ФФФ не приняла окончательного решения

Будущее тренерского штаба сборной Франции остаётся открытым. Несмотря на многочисленные слухи о том, что Зинедин Зидан станет преемником Дидье Дешама, глава федерации Филипп Диалло подчеркнул, что никаких финальных решений пока нет.

Официальное заявление ФФФ

В интервью L’Équipe он заявил:

"Я испытываю огромное уважение к Зидану и ко всему, чего он добился для французского футбола — как игрок, так и тренер. Но всему своё время. Сейчас наш приоритет — подготовка к чемпионату мира", — цитирует слова Диалло Foot-Africa.

Контекст: когда ждать назначения

Дешам ранее объявил, что покинет пост после ЧМ-2026. Ожидается, что имя нового наставника будет объявлено до начала турнира в июне следующего года.

Зидан считается главным кандидатом: в его активе три победы в Лиге чемпионов и два чемпионства Испании с "Реалом", а также титулы чемпиона мира-1998, чемпиона Европы-2000 и финалиста ЧМ-2006 в составе "трёхцветных".

Однако, как подчёркивает Диалло, решение будет принято только "в своё время".

