Тагыберген прибыл в расположение сборной Казахстана перед матчами отбора к Евро-2024

Полузащитник шымкентского "Ордабасы" Асхат Тагыберген прибыл в расположение сборной Казахстана, которая готовится к предстоящим матчам отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Тагыберген приехал поддержать национальную команду, так как сам не сможет ей помочь. Как известно, Асхат получил перелом плюсневой кости в матче 25-го тура национального чемпионата с "Шахтером" (3:1), вследствие чего выбыл из строя примерно на шесть недель.

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Напомним, 17 ноября казахстанцы дома примут Сан-Марино. Игра на "Астана Арене" начнется в 21:00 по местному времени. А через три на выезде встретятся против Словении. Начало - в 01:45 по времени Астаны.