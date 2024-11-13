Тагыберген отреагировал на отставку Барменкулова и рассказал о конфликте с фанатами "Ордабасы"

Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген рассказал о предстоящем матче Лиги наций против Австрии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кроме того, опытный полузащитник поделился своим мнением об отставке президента КФФ Адлета Барменкулова и раскрыл детали конфликта с болельщиками "Ордабасы".

"Мы хотим порадовать болельщиков, готовы на 100 процентов, прошлый матч с Австрией был для нас уроком, попытаемся выиграть в предстоящем матче.

С точки зрения физических кондиций чувствуем себя нормально, ведь чемпионат недавно закончился. Потери игроков? Как говорится, незаменимых не бывает, мы команда.

Конфликт с болельщиками "Ордабасы"? Происходящее на видео было неправильно воспринято. Я не вызывал его один на один. Я же футболист, а не боец. Все на трибунах это видели. Этот парень с первых минут матча провоцировал и оскорблял меня. Я видел, где он находится, а когда подошел к нему после игры, чтобы поговорить с ним, он начал разговаривать со мной на матах.

Уход Барменкулова? За два с половиной года он сделал очень многое. В том числе и при нем в стране произошел футбольный бум.

Но мы футболисты. Неважно кто руководит, кто приходит и уходит. Мы должны делать свою работу – сражаться за нашу страну и за нашу родину", - заявил Тагыберген.