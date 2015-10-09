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"Стыдно". Чесноков сделал заявление после поражения Казахстана от Молдовы

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"Стыдно". Чесноков сделал заявление после поражения Казахстана от Молдовы ©КФФ

Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков прокомментировал поражение национальной команды в выездном матче Лиги наций против Молдовы (1:2).

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Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков прокомментировал поражение национальной команды в выездном матче Лиги наций против Молдовы (1:2).

Футболист, ставший автором единственного гола казахстанцев отметил, чего команде не хватило в этой встрече для положительного результата. 

"Стыдно перед болельщиками. В первом тайме играли по-другому, во втором перестроились, надо было просто реализовать свои моменты. Голов не хватило. Большое спасибо за поддержку, сейчас настроение такое себе, сами понимаете", — цитирует Чеснокова asnews.kz

Следующий матч подопечные Джона ван’т Схипа проведут 16 ноября. Соперником казахстанцев станет сборная Словакии, а игра состоится на столичной "Астана Арене".


Молдова на данный момент имеет семь очков и поднялась на второе место в квартете. Казахстан, в свою очередь, потерпел третье поражение на групповом этапе и с двумя очками остался на четвёртой строчке.

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Лига наций 2026/27   •   Казахстан   •   Групповой этап, мужчины
16 ноября 20:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Словакия
Словакия
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Словакия
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