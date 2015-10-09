"Стыдно". Чесноков сделал заявление после поражения Казахстана от Молдовы

Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков прокомментировал поражение национальной команды в выездном матче Лиги наций против Молдовы (1:2).

Футболист, ставший автором единственного гола казахстанцев отметил, чего команде не хватило в этой встрече для положительного результата.

"Стыдно перед болельщиками. В первом тайме играли по-другому, во втором перестроились, надо было просто реализовать свои моменты. Голов не хватило. Большое спасибо за поддержку, сейчас настроение такое себе, сами понимаете", — цитирует Чеснокова asnews.kz.

Следующий матч подопечные Джона ван’т Схипа проведут 16 ноября. Соперником казахстанцев станет сборная Словакии, а игра состоится на столичной "Астана Арене".

Молдова на данный момент имеет семь очков и поднялась на второе место в квартете. Казахстан, в свою очередь, потерпел третье поражение на групповом этапе и с двумя очками остался на четвёртой строчке.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!