Стало известно новое место Казахстана в рейтинге ФИФА после провала в Лиге наций

Международная федерация футбола (ФИФА) представила новый рейтинг национальных сборных, передают Vesti.kz.

Что касается первой десятки, то первые пять строчек не претерпели изменений. А вот сборные Португалии, Нидерландов и Германии улучшили свое положение на одну позицию. Бельгия, напротив, потеряла две строчки.

Что касается Казахстана, то команда опустилась на 110-е место, тогда как ранее находилась на три ступеньки выше. Впрочем, это неудивительно, ведь подопечные Станислава Черчесова провалили групповой этап Лиги наций, финишировав на четвертом месте в квартете 3 и вылетев в дивизион С. Они потерпели пять поражений при одной ничьей с удручающей разницей мячей 0-15.

Рейтинг ФИФА от 28 ноября 2024 года:

1 (1). Аргентина - 1867.25;

2 (2). Франция - 1859.78;

3 (3). Испания - 1853.27;

4 (4). Англия - 1813.81;

5 (5). Бразилия - 1775.85;

6 (7). Португалия - 1756.12;

7 (8). Нидерланды - 1747.55;

8 (6). Бельгия - 1740.62;

9 (9). Италия - 1731.51;

10 (11). Германия - 1703.79;

...110 (107). Казахстан - 1180.18.