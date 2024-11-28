Стало известно новое место Казахстана в рейтинге ФИФА после провала в Лиге наций
Международная федерация футбола (ФИФА) представила новый рейтинг национальных сборных, передают Vesti.kz.
Международная федерация футбола (ФИФА) представила новый рейтинг национальных сборных, передают Vesti.kz.
Что касается первой десятки, то первые пять строчек не претерпели изменений. А вот сборные Португалии, Нидерландов и Германии улучшили свое положение на одну позицию. Бельгия, напротив, потеряла две строчки.
Что касается Казахстана, то команда опустилась на 110-е место, тогда как ранее находилась на три ступеньки выше. Впрочем, это неудивительно, ведь подопечные Станислава Черчесова провалили групповой этап Лиги наций, финишировав на четвертом месте в квартете 3 и вылетев в дивизион С. Они потерпели пять поражений при одной ничьей с удручающей разницей мячей 0-15.
Рейтинг ФИФА от 28 ноября 2024 года:
1 (1). Аргентина - 1867.25;
2 (2). Франция - 1859.78;
3 (3). Испания - 1853.27;
4 (4). Англия - 1813.81;
5 (5). Бразилия - 1775.85;
6 (7). Португалия - 1756.12;
7 (8). Нидерланды - 1747.55;
8 (6). Бельгия - 1740.62;
9 (9). Италия - 1731.51;
10 (11). Германия - 1703.79;
...110 (107). Казахстан - 1180.18.
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