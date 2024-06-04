Стало известно, когда Черчесов приступит к работе в сборной Казахстана

Сборная Казахстана начала подготовку в Алматы к товарищеским матчам против команд Армении и Азербайджана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Учебно-тренировочный сбор команда проводит на Центральном стадионе Алматы. Сборная готовится к предстоящим играм под руководством ассистента главного тренера сборной Руслана Балтиева.

Сообщается, что новый тренерский штаб во главе с назначенным 3 июня Станиславом Черчесовым приступит к работе уже после окончания товарищеских матчей.

Напомним, 7 июня национальная команда сыграет в Ереване против Армении, а 11-го в венгерском городе Сомбатхей против сборной Азербайджана.