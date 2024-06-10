Стало известно, когда Черчесов начнет работу в сборной Казахстана

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов в интервью Sport24 рассказал, когда Станислав Черчесов официально вступит в должность главного тренера Казахстана, сообщают Vesti.kz. 3 июня Черчесов был представлен в качестве главного тренера национальной команды.

"Пока идет процедура подписания контракта между специалистом и федерацией. Обсуждаем все детали и нюансы. Думаю, с завтрашнего дня, 11 июня, Черчесов приступит к работе с национальной командой. Но на товарищеском матче против Азербайджана он будет присутствовать в качестве зрителя.

Полноценно о своей готовности Саламович скажет сам, у него есть личные вопросы, которые он уже решает, чтобы в ближайшее время переехать в Казахстан", - сказал Барменкулов.