Стало известно будущее Зидана в новой команде

Зинедин Зидан считается главным кандидатом на пост главного тренера сборной Франции после Дидье Дешама. Однако Федерация футбола Франции (FFF) не планирует официально объявлять о назначении до завершения чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Уважение к Дешаму и спокойная подготовка команды

Как пишет Foot Africa со ссылкой на Le Parisien, президент FFF Филипп Диалло хочет проявить максимальное уважение к Дешаму и не отвлекать команду от подготовки и турнира. Глава федерации также надеется избежать шквала вопросов для игроков и персонала во время чемпионата мира.

Будущее сотрудничество пока не обсуждалось

Отмечается, что Диалло ещё не встречался с Зиданом для обсуждения возможного сотрудничества после окончания ЧМ-2026, хотя общественность считает назначение французского легендарного футболиста почти неизбежным.

Напомним, что Зидану в тренерской карьере довелось руководить только мадридским "Реалом" (2016-2018, 2019-2021), с которым он достиг выдающихся успехов: трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, дважды — клубный чемпионат мира, стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка. Эти достижения сделали "Реал" символом европейского доминирования, а Зидана — одним из самых титулованных тренеров XXI века.