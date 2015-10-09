Стало известно будущее Алиева в сборной Казахстана

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Али Алиев будет утвержден в своей должности в ближайшее время, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В руководстве КФФ приняли решение назначить Алиева главным тренером на постоянной основе. Контракт с тренером и его штабом будет подписан в ближайшие недели.

Вероятно, Али Ханалиевич продолжит работу со сборной Казахстана как минимум до конца этого года.

При нем команда сыграла два официальных матча в отборочном цикле к чемпионату мира-2026 - потерпела поражение от Уэльса (1:3) и обыграла "Лихтенштейн" (2:0).

При этом, источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что в мае с высокой вероятностью окончательно будут завершены контрактные обязательства с предыдущим тренером сборной Станиславом Черчесовым. Дело в том, что компенсацию российскому специалисту разбили на несколько траншей.

Отметим, что в июне сборная Казахстана проведет матч в квалификации ЧМ - 9-го числа команда сыграет дома с Северной Македонией. До этого подопечные Алиева также планируют провести товарищеский матч с Беларусью, он намечен на 6 июня.