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Стало известно будущее Алиева в сборной Казахстана

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Стало известно будущее Алиева в сборной Казахстана ©КФФ

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Али Алиев будет утвержден в своей должности в ближайшее время, сообщает корреспондент Vesti.kz

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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Али Алиев будет утвержден в своей должности в ближайшее время, сообщает корреспондент Vesti.kz

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В руководстве КФФ приняли решение назначить Алиева главным тренером на постоянной основе. Контракт с тренером и его штабом будет подписан в ближайшие недели. 

Вероятно, Али Ханалиевич продолжит работу со сборной Казахстана как минимум до конца этого года.

При нем команда сыграла два официальных матча в отборочном цикле к чемпионату мира-2026 - потерпела поражение от Уэльса (1:3) и обыграла "Лихтенштейн" (2:0).

При этом, источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что в мае с высокой вероятностью окончательно будут завершены контрактные обязательства с предыдущим тренером сборной Станиславом Черчесовым. Дело в том, что компенсацию российскому специалисту разбили на несколько траншей. 

Отметим, что в июне сборная Казахстана проведет матч в квалификации ЧМ - 9-го числа команда сыграет дома с Северной Македонией. До этого подопечные Алиева также планируют провести товарищеский матч с Беларусью, он намечен на 6 июня.

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 4, мужчины
16 апреля 19:00   •   не начат
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