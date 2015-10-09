Стали известны все участники и пары 1/4 финала Кубка Африки

Завершились матчи 1/8 финала Кубка африканских наций-2026, по итогам которых определились все четвертьфиналисты, сообщают Vesti.kz.
Последнюю путевку в 1/4 финала завоевала сборная Кот-д'Ивуара, разгромившая Буркина-Фасо со счётом 3:0. В составе победителей голы забили Амад Диалло (20-я минута), Ян Диоманд (32-я) и Базумана Туре (87-я).
Помимо Кот-д'Ивуара, в четвертьфинал турнира также вышли сборные Мали, Сенегала, Камеруна, Марокко, Алжира, Нигерии, Египта и Кот-д'Ивуара.
Завершили участие в турнире следующие команды: Судан, Тунис, Танзания, ЮАР, Бенин, Мозамбик, ДР Конго, Буркина-Фасо.
Пары 1/4 финала Кубка Африки-2026 выглядят так:
- Мали — Сенегал;
- Камерун — Марокко;
- Алжир — Нигерия;
- Египет — Кот-д'Ивуар.
Четвертьфинальные матчи пройдут в субботу и воскресенье 9 и 10 января. Полуфиналы запланированы на среду, 14 января.
Победитель турнира определится в финальном матче, который состоится в воскресенье, 18 января.
It’s closing in. Now down to eight. 🏆— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 6, 2026
Who makes the semi-finals?#TotalEnergiesAFCON2025 | @1xBet_Eng pic.twitter.com/FwqPHPEVUT
Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.
