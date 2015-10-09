Стали известны все участники и пары 1/4 финала Кубка Африки

Завершились матчи 1/8 финала Кубка африканских наций-2026, по итогам которых определились все четвертьфиналисты, сообщают Vesti.kz.

Последнюю путевку в 1/4 финала завоевала сборная Кот-д'Ивуара, разгромившая Буркина-Фасо со счётом 3:0. В составе победителей голы забили Амад Диалло (20-я минута), Ян Диоманд (32-я) и Базумана Туре (87-я).

Помимо Кот-д'Ивуара, в четвертьфинал турнира также вышли сборные Мали, Сенегала, Камеруна, Марокко, Алжира, Нигерии, Египта и Кот-д'Ивуара.

Завершили участие в турнире следующие команды: Судан, Тунис, Танзания, ЮАР, Бенин, Мозамбик, ДР Конго, Буркина-Фасо.

Пары 1/4 финала Кубка Африки-2026 выглядят так:

Мали — Сенегал;

Камерун — Марокко;

Алжир — Нигерия;

Египет — Кот-д'Ивуар.

Четвертьфинальные матчи пройдут в субботу и воскресенье 9 и 10 января. Полуфиналы запланированы на среду, 14 января.

Победитель турнира определится в финальном матче, который состоится в воскресенье, 18 января.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

