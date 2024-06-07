Стала известна реакция Аргентины на "уход" Месси из сборной

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о будущем нападающего и капитана национальной команды Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

"Аргентинцы испытывают крайнюю печаль, когда думают о дне, когда Месси завершит карьеру. Он все еще играет, поэтому мы должны получать удовольствие от того, что он сейчас делает. Это важно для всех, а не только для Аргентины, потому что в конечном счете Месси играет для всех, кто любит футбол", – сказал Скалони на пресс-конференции.

Напомним, Месси включен в состав сборной на предстоящий Кубок Америки, который пройдет в США этим летом, с 20 июня по 14 июля. Сборная Аргентины является действующим обладателем трофея.

Месси 36 лет, и с 2023 года он выступает за "Интер Майами". В текущем сезоне Месси сыграл 30 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 22 результативные передачи.