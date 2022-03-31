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Стала известна новая стоимость футболиста сборной Казахстана

Стала известна новая стоимость футболиста сборной Казахстана
©twitter.com/amerkel52
Новости спорта Футбол Сборные

Изменилась трансферная стоимость футболиста сборной Казахстана Александра Меркеля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, сегодня, 31 марта, она составила 1,8 миллиона евро, тогда как в январе он стоил два миллиона. Таким образом, игрок подешевел на 200 тысяч.

30-летний Меркель с прошлого года защищает цвета турецкого "Газиантепа".

До этого играл за "Аль-Фейсали" из чемпионата Саудовской Аравии. Также выступал за итальянские "Милан", "Дженоа", "Удинезе", "Пизу", нидерландский "Хераклес", австрийскую "Адмиру", немецкий "Бохум", швейцарский "Грассхопперс" и английский "Уотфорд".

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Метки:
Сборная РК по футболу Турция Меркель Александр Казахстанцы за границей

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