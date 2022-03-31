Стала известна новая стоимость футболиста сборной Казахстана

Изменилась трансферная стоимость футболиста сборной Казахстана Александра Меркеля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, сегодня, 31 марта, она составила 1,8 миллиона евро, тогда как в январе он стоил два миллиона. Таким образом, игрок подешевел на 200 тысяч.

30-летний Меркель с прошлого года защищает цвета турецкого "Газиантепа".

До этого играл за "Аль-Фейсали" из чемпионата Саудовской Аравии. Также выступал за итальянские "Милан", "Дженоа", "Удинезе", "Пизу", нидерландский "Хераклес", австрийскую "Адмиру", немецкий "Бохум", швейцарский "Грассхопперс" и английский "Уотфорд".