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Стал известен следующий клуб Неймара

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Стал известен следующий клуб Неймара ©ФК "Аль-Наср"

Авторитетный портал euro-football.ru отправил форварда "Аль-Хиляля" Неймара, в чемпионат Бразилии, передает Vesti.kz.

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Авторитетный портал euro-football.ru отправил форварда "Аль-Хиляля" Неймара, в чемпионат Бразилии, передает Vesti.kz.

На данный момент 32-летний Неймар восстанавливается, а его контракт с саудовским клубом истекает летом 2025 года. Уже с января бразилец будет вправе вести переговоры и подписывать предварительное соглашение с другими командами.

"После года восстановления нападающий вернулся на поле, но вновь оказался травмирован. Выводы были сделаны каждой из сторон. Уже в ближайшем будущем Неймар должен сменить клубную прописку и вернуться в родной "Сантос", - отмечается в статье.

Отметим, что сообщалось об интересе "Интер Майами", в котором играет аргентинец Лионель Месси и каталонской "Барселоны", за которую Неймар провел несколько сезонов.
 
 

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