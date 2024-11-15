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Стал известен календарь игр Казахстана в дивизионе С Лиги наций

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Стал известен календарь игр Казахстана в дивизионе С Лиги наций ©instagram.com/kff_women

Появился календарь игр с участием сборной Казахстана на групповом этапе второго розыгрыша женской Лиги наций УЕФА сезона-2025, передают Vesti.kz.

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Появился календарь игр с участием сборной Казахстана на групповом этапе второго розыгрыша женской Лиги наций УЕФА сезона-2025, передают Vesti.kz.

Казахстанки попали в третью группу Лиги C вместе с Люксембургом, Арменией и Лихтенштейном. Первый матч они проведут на выезде.

Расписание игр:


Согласно формату турнира, четыре победителя групп Лиги А выходят в финальный турнир.

Четыре победителя групп Лиги В и Лиги С переходят в дивизион выше. Команды, занявшие четвертые места в Лиге А и Лиге В, а также две команды с самым низким рейтингом среди тех, кто занял третье место в Лиге В, вылетают в дивизион ниже.

Четыре команды, занявшие третьи места в Лиге А, играют в стыковых матчах против сборных, занявших вторые места в группах Лиги B. Две лучшие команды, занявшие третьи места в Лиге В, играют в стыковых матчах против двух лучших команд, занявших вторые места в Лиге C.

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