Стал известен главный претендент на победу на Евро-2024

Сборная Франции названа главным претендентом на победу на чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации Goal.com именно у этой команды больше всего шансов на победу. На второй позиции в рейтинге оказалась сборная Англии, а замыкает топ-3 - Португалия.

Следом в рейтинге вероятных победителей расположились сборные Испании, Бельгии, Австрии, Германии, Шотландии, Турции и Венгрии.

Добавим, чемпионат Европы – 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. Сборная Казахстана также претендует на участие в соревновании. Сейчас у нее 15 очков и она занимает третье место в группе H, а на Евро попадают две команды.

17 ноября команда Магомеда Адиева сыграет на своем поле с Сан-Марино, а 21-го встретится на выезде с лидером группы Словенией.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 8 6 1 1 17-6 19 2 Дания 8 6 1 1 17-7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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