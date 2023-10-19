Стал известен главный претендент на победу на Евро-2024

Сборная Франции названа главным претендентом на победу на чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии, передает корреспондент Vesti.kz.
По информации Goal.com именно у этой команды больше всего шансов на победу. На второй позиции в рейтинге оказалась сборная Англии, а замыкает топ-3 - Португалия.
Следом в рейтинге вероятных победителей расположились сборные Испании, Бельгии, Австрии, Германии, Шотландии, Турции и Венгрии.
Добавим, чемпионат Европы – 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. Сборная Казахстана также претендует на участие в соревновании. Сейчас у нее 15 очков и она занимает третье место в группе H, а на Евро попадают две команды.
17 ноября команда Магомеда Адиева сыграет на своем поле с Сан-Марино, а 21-го встретится на выезде с лидером группы Словенией.
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