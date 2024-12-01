Стадионы "Реала" и "Барселоны" поспорят за финал ЧМ по футболу

Согласно отчету ФИФА, финал чемпионата мира 2030 года может пройти на одной из трех арен, сообщают Vesti.kz.

Решающий матч мундиаля могут принять мадридский "Сантьяго Бернабеу", "Камп Ноу" в Барселоне или стадионе Хасана II в Касабланке (Марокко).

Совместная заявка Испании, Португалии и Марокко получила высокую техническую оценку - 4,2 из 5 баллов, что делает ее фаворитом. Для сравнения, страны Южной Америки - Аргентина, Парагвай и Уругвай, которые примут только по одному матчу, - заработали 3,6 балла.

Напомним, что "Сантьяго Бернабеу" уже принимал финал чемпионата мира в 1982 году.

Финальная часть ЧМ должна пройти летом 2030-го. Турнир примут Испания, Португалия и Марокко. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут по одному матчу открытия турнира.