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Специалист нашел плюсы в назначении Байсуфинова главным тренером сборной Казахстана

Ранее КФФ расторгла контракт с Билеком.

Специалист нашел плюсы в назначении Байсуфинова главным тренером сборной Казахстана
Талгат Байсуфинов. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Футбольный эксперт Юсуп Шадиев рассказал KazFootball.kz, что КФФ приняла правильное решение, доверив сборную Казахстана местному специалисту Талгату Байсуфинову.

"Самая приятная новость казахстанского футбола в этом году - то, что Талгат Байсуфинов возглавил сборную Казахстана. Я всегда был за наших специалистов. Тот же Григорий Бабаян еще молодой, а у Талгата побольше опыта, он ведь уже тренировал сборную, и когда его убрали, для меня это было сюрпризом. Он человек честный, справедливый, прямолинейный. Считаю, что федерация на сто процентов сделала правильный выбор в его пользу.


Возможно, не все сходу может у него получиться, будут осечки, но это не его вина. Самое главное - его поддержать, дать спокойно работать. Тем более вы сами видели, в какую группу мы попали...

Байсуфинов неплохо работал ранее в сборной - ребята за него бились на поле, иногда играли через "не могу". И будучи футболистом, он так же играл, ни себя не жалел, ни других.

Все-таки для иностранного специалиста самое главное - это чтобы кошелек всегда был полный. Они не заинтересованы в развитии нашего футбола. Не вижу смысла приглашать иностранцев, если все равно заканчиваем пятыми или шестыми… А Талгат - казахстанец, он никуда не уедет. И помощники у него хорошие, он с ними прекрасно знаком. Они казахстанский футбол знают наизусть. Я думаю, что Михал Билек все решал лишь через своего помощника и не прислушивался к нашим ребятам. А тренерский штаб Талгата будет слышать и прислушиваться, о чем говорят в команде. Они все и сами защищали цвета нашей сборной. 

Байсуфинов всегда был моим фаворитом в кандидаты главного тренера сборной Казахстана. Еще были Григорий Бабаян, Андрей Карпович, но у Байсуфинова опыта побольше. Он со всеми тренерами общается, со стороны видит хорошо", - сказал он.

Напомним, сборная Казахстана попала в группу D отборочного турнира ЧМ-2022, где будет соперничать с командами Франции, Украины, Финляндии, Боснии и Герцеговины. Квалификационный цикл стартует в марте 2021 года.

Байсуфинов сменил на посту главного тренера чеха Михала Билека, с которым ранее был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.

 

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Байсуфинов Талгат КФФ

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