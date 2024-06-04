В составе сборной Казахстана произошли изменения после назначения нового тренера

Стартовали учебно-тренировочные сборы национальной команды Казахстана перед товарищескими матчами против команд Армении и Азербайджана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.
На сборах в Алматы команду готовит ассистент главного тренера сборной Руслан Балтиев. Новый тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым, который был назначен на этот пост 3 июня, приступит к работе уже после окончания товарищеских матчей.
Отмечается, что в окончательный список национальной сборной Казахстана внесены некоторые изменения. Вместо получившего травму колена Адильхана Добая в команду привлечен Михаил Габышев из "Елимая".
Также расположение команды покинули Ислам Чесноков (травма стопы), Александр Зуев и Бекхан Шайзада (у обоих – ОРВИ). В качестве третьего голкипера на УТС будет задействован вратарь "Кайрата" Данил Устименко. А нападающий команды Иван Свиридов отправился с молодежной сборной U21 на товарищеские матчи против сверстников из Грузии.
Напомним, 7 июня национальная команда сыграет в Ереване против Армении, а 11-го в венгерском городе Сомбатхей против сборной Азербайджана.
Фото: КФФ©
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