Соперник сборной Казахстана по стыковым матчам в Лиге наций потерпел крупное поражение

Сборная Молдовы по футболу провела товарищеский матч с Южной Кореей. Встреча прошла в Турции и завершилась со счетом 4:0 в пользу корейской команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В составе победителей отличились Джин-Кью Ким (20-я минута), Сын Хо Бэк (33-я), Чхан Хун Квон (48-я) и Ук Чо Ен (90+4-я, пенальти).

Напомним, что сборной Казахстана предстоит сыграть переходные матчи в Лиге наций против Молдовы 24 (на стадионе "Зимбру) и 29 марта (на стадионе "Астана Арена") 2022 года. Победитель пары сохранит место в дивизионе С, а проигравший будет выступать рангом ниже.