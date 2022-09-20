Соперник сборной Казахстана по Лиге наций понес потери

Сборная Беларуси, которая 22 сентября сыграет в Астане против команды Казахстана, в пятом туре групповой стадии Лиги наций понесла потери, сообщает pressball.by.

В составе соперника национальной команды произошли изменения. Александр Селява не сыграет в предстоящих матчах из-за повреждения. Вместо него в национальную сборную вызван полузащитник борисовского БАТЭ Дмитрий Бессмертный. По причине травм также выбыли защитники Сергей Политевич ("Шахтер", Солигорск) и Захар Волков ("Химки", Россия), которых заменили Руслан Хадаркевич ("Шахтер", Солигорск) и Илья Лукашевич ("Энергетик-БГУ", Минск).

На данный момент в расположении национальной команды к предстоящим матчам готовятся 23 футболиста:

вратари: Павел Павлюченко ("Термалика", Нецеча, Польша), Егор Хаткевич ("Динамо-Минск"), Максим Плотников ("Шахтер", Солигорск);

защитники: Денис Поляков ("Астана", Астана, Казахстан), Кирилл Печенин ("Оренбург", Россия), Глеб Шевченко, Руслан Хадаркевич (оба - "Шахтер", Солигорск), Максим Швецов ("Динамо-Минск"), Руслан Юденков ("Мактаарал", Атакент, Казахстан), Данила Нечаев, Владислав Малькевич (оба - БАТЭ, Борисов), Илья Лукашевич ("Энергетик-БГУ", Минск);

полузащитники: Владислав Климович ("Неа Саламина", Кипр), Евгений Яблонский ("Арис", Лимассол, Кипр), Макс Эбонг ("Астана", Астана, Казахстан), Павел Седько ("Гомель"), Валерий Громыко, Дмитрий Бессмертный, Валерий Бочеров (все - БАТЭ, Борисов), Руслан Лисакович ("Ислочь", Минский район);

нападающие: Павел Савицкий ("Неман", Гродно), Иван Бахар ("Динамо-Минск"), Егор Богомольский ("Нефчи", Баку, Азербайджан).

Отмечается, что 21 сентября сборная Беларуси отправится в Казахстан, а 23-го вылетит в Сербию, где примет команду Словакии.

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Отметим, что сборная Казахстана лидирует в группе 3 дивизиона C Лиги наций. Победа в ближайшем матче над Беларусью позволит национальной команде досрочно занять первое место в квартете.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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