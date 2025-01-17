Соперник Казахстана в группе отбора на ЧМ-2026 уволил тренера

Сборная Бельгии по футболу объявила об уходе с поста главного тренера Доменико Тедеско, передают Vesti.kz.

Тедеско находился в этой должности с февраля 2023 года. С ним бельгийцы успешно выступили в отборочном турнире к чемпионату Европы. Однако в финальной стадии континентального турнира выступили не так убедительно, как ожидалось, как и во время последующего розыгрыша Лиги наций.

"Я всегда гордился тем, что был тренером "красных дьяволов", и мы вместе добились великих свершений. Сейчас великая история, к сожалению, подходит к концу. Я на 100 процентов уверен, что команда выиграет у Украины и без проблем попадет на чемпионат мира. Эта команда все еще находится в начале своего развития и в ближайшие годы произведет фурор. Я от всего сердца желаю игрокам, замечательному персоналу федерации и болельщикам всего наилучшего", - сказал Тедеско.

The national team ends its chapter with Domenico Tedesco. Thank you, Domenico, for your commitment and passion over the last two years. We wish you all the best for the future! pic.twitter.com/nKElQuYoKc — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) January 17, 2025

Тедеско также тренировал "Лейпциг", московский "Спартак", "Шальке", "Эрцгебирге", а также резервные команды "Хоффенхайма" и "Штутгарта".

Напомним, что Бельгия начнет отбор к ЧМ-2026 в группе J, где ее соперниками будут команды Уэльса, Северной Македонии, Казахстана и Лихтенштейна.

Календарь игр в группе J приведен здесь.