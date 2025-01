Соперник Казахстана в группе отбора на ЧМ-2026 уволил тренера

Сборная Бельгии по футболу объявила об уходе с поста главного тренера Доменико Тедеско, передают Vesti.kz.

Тедеско находился в этой должности с февраля 2023 года. С ним бельгийцы успешно выступили в отборочном турнире к чемпионату Европы. Однако в финальной стадии континентального турнира выступили не так убедительно, как ожидалось, как и во время последующего розыгрыша Лиги наций.

The national team ends its chapter with Domenico Tedesco. Thank you, Domenico, for your commitment and passion over the last two years. We wish you all the best for the future! pic.twitter.com/nKElQuYoKc