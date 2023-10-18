Соперник Казахстана едва не сотворил сенсацию в отборе на Евро-2024

Сборная Сан-Марино потерпела поражение на своем поле от Дании в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первыми успеха добились датчане усилиями Расмуса Хейлунна на 42-й минуте. На это хозяева поля ответили точным ударом Алессандро Голинуччи на 62-й минуте. Однако команда Фабрицио Константини не смогла удержать ничью и тем самым сотворить сенсацию, пропустив решающий гол от Юссуфа Поульсена на 70-й минуте.

В группе H сложилась такая ситуация после восьмого тура: Словения (19 очков), Дания (19), Казахстан (15), Финляндия (12), Северная Ирландия (6) и Сан-Марино (0).

17 ноября сыграют Казахстан - Сан-Марино, Финляндия - Северная Ирландия, Дания - Словения.

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