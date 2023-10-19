"Смешно получилось". Экс-игрок сборной Казахстана шокировал своим заявлением после победы над Финляндией

Экс-футболист "Рубина" и сборной Казахстана по футболу Алексей Попов заявил Матч ТВ, что не досмотрел матч своей бывшей национальной команды против Финляндии в отборочном турнире к чемпионату Европы-2024 из‑за слабой игры обеих сторон, передает Vesti.kz.

Игра прошла в Хельсинки, завершилась победой казахстанской команды со счетом 2:1.

"Смешно получилось: посмотрел первый тайм, где была ужасная игра со стороны двух команд, плюнул и выключил, а Казахстан в итоге победил. Видимо, тренер тоже был возмущен игрой своих подопечных, сказал им собраться. Финны играли плохо, просто использовали свой неочевидный момент, где ошиблись игроки сборной Казахстана", заявил Попов.

Подопечные Магомеда Адиева набрала 15 очков, располагается на третьей строчке группы Н и имеет шансы пробиться на Евро. Следом в таблице находится Финляндии: 12 очков и четвертая позиция.

У команды Казахстана остается два матча в рамках отборочного турнира Евро‑2024: 17 ноября сборная примет Сан‑Марино, 20 ноября сыграет в гостях со Словенией.

Добавим, что Попов выступал за Казахстан 13 лет назад. На его счету четыре матча.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 8 6 1 1 17-6 19 2 Дания 8 6 1 1 17-7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Когда бой Шавката Рахмонова, Узбекистан рвется на чемпионат мира. Что произошло в мире спорта