Скончался рекордсмен чемпионатов мира по футболу

Экс-футболист сборной Франции по футболу Жюст Фонтен скончался в возрасте 89 лет, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Причина смерти не уточняется.

Фонтен стал автором рекорда по количеству голов на одном чемпионате мира. На мундиале 1958 года в Швеции он забил 13 мячей. Тогда сборная Франции завоевала бронзовые награды.

Форвард выступал в составе национальной команды с 1953 по 1960 год. Всего он забил 30 мячей в 21-м матче.

На клубном уровне футболист выступал за марокканскую "Касабланку", а также французские "Ниццу" и "Реймс".

Будучи тренером, Фонтен возглавлял сборную Франции. Также он тренировал французские "Баньер-де-Люшони", ПСЖ, "Тулузу" и сборную Марокко.

По пути Головкина и Алимханулы. Топ-5 казахстанцев-претендентов на чемпионский пояс