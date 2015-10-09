Скандал вокруг Месси: в Аргентине прокомментировали многомилионный иск

Ассоциация футбола Аргентины выступила с официальным заявлением, отвергнув все обвинения как в свой адрес, так и в адрес Лионеля Месси со стороны известной промоутерской компании, сообщают Vesti.kz.

Ранее компания подала иск в суд, утверждая, что Месси не вышел на поле в товарищеском матче против сборной Венесуэлы, несмотря на соответствующее условие в контракте.

"AFA полностью выполнила все свои обязательства по соответствующим соглашениям, включая предоставление сборной Аргентины для участия в обоих матчах в октябре 2025 года", - говорится в заявлении ассоциации, текст которого приводит TMZ Sport.

Согласно договорённостям сторон, аргентинский нападающий должен был провести на поле не менее 30 минут в каждой из игр против Венесуэлы и Пуэрто-Рико. При этом во втором матче Месси отыграл все 90 минут.

Именно этот эпизод с отсутствием в матче с Венесулой стал ключевым поводом для претензий. Более того, ситуация приобрела ещё больший резонанс, когда уже на следующий день после пропущенной игры Месси вышел на поле в составе "Интер Майами", где отметился дублем и результативной передачей.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!