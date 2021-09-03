"Ситуация не выглядит безнадежной". В России знают победителя матча Финляндия - Казахстан

Livesport.ru сделал прогноз на матч сборных Финляндии и Казахстана в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. Российский сайт считает, что хозяева обыграют команду Талгата Байсуфинова.

Встреча пройдет 4 сентября в Хельсинки, начало - в 19:00.

Финляндия

Финны на данный момент занимают третье место в своей отборочной группе. Но тут важно уточнить, что они пока что провели лишь два матча. В отличие, например, от Франции и Украины, которые к этому моменту успели сыграть по четыре раза.

В конце марта сборная Финляндии два раза сыграла вничью. Сначала команда Маркку Канервы упустила победу над Боснией и Герцеговиной (2:2), а потом ушла от поражения в гостевом матче с Украиной (1:1). Все три мяча забил Теему Пукки.

Среди недели финны провели товарищеский матч с командой Уэльса, который завершился вничью 0:0.

На Евро-2020 Финляндия не смогла выйти из группы, набрав в трех матчах группового этапа только три очка. Финны тогда обыграли Данию и уступили сборным России и Бельгии.

Казахстан

Тем временем сборная Казахстана пока последняя в своей группе. Впрочем, ситуация не выглядит безнадежной.

В трех матчах казахи набрали два очка. Например, у занимающей на данный момент второе место Украины всего лишь на два очка больше. При этом у Казахстана есть игра в запасе.

В среду Казахстан серьезно расстроил сборную Украину. Встреча в Нур-Султане завершилась вничью 2:2. Второй, спасительный гол команда Талгата Байсуфинова забила на последней минуте компенсированного времени.

Любопытно, что весной Казахстан также отобрал очки у Украины. В Киеве соперники сыграли вничью 1:1.

Безвыигрышная серия сборной Казахстана составляет десять матчей.

Прогноз

Финны справятся с Казахстаном, в отличие от Украины, которая все время думала про атаку и совсем забыла про оборону. У Финляндии в этом плане игра сбалансирована намного лучше.

К тому же казахи вряд ли успеют прийти в себя после очень эмоционального матча с украинцами.

Напомним, что после игры в Финляндии казахстанская команда встретится в гостях с Боснией и Герцеговиной (7 сентября). С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!