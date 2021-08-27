"Ситуация непростая". Блохин - о матче сборной Украины с Казахстаном в отборе ЧМ-2022

Известный украинский тренер Олег Блохин в интервью Meta-ratings.com.ua поделился ожиданиями от матча сборных Украины и Казахстана в отборочном цикле чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Если выиграть у тех же казахов и финнов, то в турнирной таблице все вроде встанет на места...

- Так и должно быть, чтобы встало на места. Поэтому и пожелаю Александру Петракову удачи.

- Как вы думаете, в своей отборочной группе, помимо Франции, сборная Украины считается фаворитом?

- Сейчас она какой фаворит-то? Шансы на сегодняшний день есть и у Финляндии, и у Боснии и Герцеговины. Что касается казахов, то они могут только попортить нервы. Как это было в матче с Украиной. Да и французы с ними намучались. Но как бы там ни было, а сборная Казахстана все же не дотягивает до высокого уровня фаворита.

- Именно казахи станут первым соперником сборной Украины при тренерстве Александра Петракова. Стоит ожидать непростую игру?

- В гостях у казахов играть тяжело, так как матчи проводятся на искусственном поле. Наша национальная команда соберется 29 августа, а уже спустя два дня ей предстоит перелет в Казахстан. В отличие от сборной Украины, у соперника будет целая неделя на подготовку к матчу. А это немаловажно. В общем, ситуация непростая.

Напомним, что матч пройдет 1 сентября в Нур-Султане, после чего подопечные Талгата Байсуфинова проведут две игры на выезде - 4 сентября с Финляндией и 7-го числа с Боснией и Герцеговиной. С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

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