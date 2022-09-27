Шутил с ним. Мбаппе наказал партнера по сборной Франции за его слова

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру провел личную встречу с партнером по национальной команде Килианом Мбаппе, чтобы уладить конфликт, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на L'Equipe.

На протяжении всего сбора форвард "Милана" старался наладить отношения с Мбаппе. В столовой Жиру садился рядом с нападающим "ПСЖ" и постоянно обменивался шутками с ним. Сейчас в отношениях между игроками нет никакой напряженности.

Добавим, что после завершения Евро-2020 сообщалось, что у Жиру и Мбаппе возник конфликт. После одной из игр перед турниром Оливье выразил недовольство тем, что партнеры по сборной Франции редко ему пасуют.

Мбаппе очень не понравились эти слова, и он даже просил главного тренер национальной команды Дидье Дешама пустить его на пресс-конференцию, чтобы публично ответить Жиру.

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