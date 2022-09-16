Известна позиция Месси в конфликте Неймара и Мбаппе

Аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси пытался урегулировать конфликт своих одноклубников - Килиана Мбаппе и Неймара, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на GFFN.

Месси стал посредником в конфликте одноклубников. Отмечается, что футболист не любит вмешиваться в отношения игроков, однако в данной ситуации попытался снизить напряженность и наладить контакт между форвардами.

13 сентября стало известно, что Неймар недоволен эгоистичным поведением Мбаппе на поле, а французский футболист — растущим влиянием бразильца в раздевалке. Отмечалось, что напряженные отношения между игроками не угрожают атмосфере в команде. Клуб провел встречу, чтобы уладить споры между футболистами, но прийти к согласию не удалось.

Конфликт Неймара и Мбаппе обострился после матча Лиги чемпионов ПСЖ и "Ювентуса" 6 сентября. Французский нападающий не отдал пас бразильцу на пустые ворота, пробил сам и не попал в створ. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу французов.

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