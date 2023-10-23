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Шокировали датчан и захватили стадион в Парме. Почему сборная Казахстана хорошо играет на выездах

Шокировали датчан и захватили стадион в Парме. Почему сборная Казахстана хорошо играет на выездах
©КФФ

Нынешний отборочный цикл Евро-2024 действительно особенный для сборной Казахстана, но не только из-за результатов, но и благодаря невиданной прежде консолидации наших болельщиков. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какую поддержку получила команда Магомеда Адиева в этом году. 

Да, конечно, большое влияние на популярность сборной оказали последние результаты команды и ее успехи. Но в столь массовой поддержке есть еще и простая человеческая связь игроков, тренерского штаба с болельщиками. Команда сделала так, что даже после поражений нет массовой критики, а, наоборот, слова поддержки и благодарности. И что особенно приятно игрокам, в этом цикле на каждом выездном матче была достаточно весомая группа наших болельщиков.

Сначала казахстанцам удалось сделать домашним матч в итальянской Парме против сборной Сан-Марино. Да, это была игра против скромного соперника, на относительно нейтральной территории, но все же команда получила отличный заряд в игре, где дополнительные эмоции точно были нужны. Не зря Асхат Тагыберген отметил, что сборная словно сыграла на родном родине.

Следующий выезд в Северную Ирландию получился не менее запоминающимся для команды Адиева. Сенсационная победа, грандиозный гол Абата Аймбетова в концовке и отличный перформанс наших болельщиков, которые не уступили по громкости даже хозяевам.

В октябре состоялись еще очень свежие в памяти игры в Копенгагене и Хельсинки. Два невероятно тяжелых матча, в которых проявилась большое взаимное уважение между командой и болельщиками. Казахстан уступил Дании, но после игры были два запоминающихся эпизода.

Казахстанцы, посетившие стадион "Паркен", сделали простой, но симпатичный жест - убрали весь мусор на трибуне после окончания встречи. Один из местных болельщиков заявил, что у Казахстана "лучшая поддержка в мире".

И еще одна характерная история после той игры - разговор Адиева с болельщиками. Помните ли вы, чтобы тренер сборной Казахстана выходил так к людям после поражений? 

Наконец, в Финляндии, несмотря на поражение в предыдущей игре и будний день, опять же была значительная часть казахстанцев. По информации пресс-службы КФФ, игру посетили наши граждане, прилетевшие из абсолютно разных частей Европы, начиная от Таллина и заканчивая Лондоном.

В итоге, команда Магомеда Адиева в квалификации Евро-2024 одержала уже три победы в гостях! 20 ноября в Словении нас ожидает, заключительный выездной матч и, возможно, это будет самый важный день в истории сборной Казахстана. И нет сомнений, что на арене "Стожице" в Любляне наша команда вновь получит мощнейший заряд поддержки и энергии от казахстанской торсиды.

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Метки:
Сборная РК по футболу Адиев Магомед

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