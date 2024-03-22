Шесть команд оспорят последние путевки на Евро-2024. Кто они?

По итогам полуфинальных стыковых матчей Евро-2024 определились три финальные пары. Теперь судьба последних путевок на турнир решится во вторник, 26 марта, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, по пути А в финал вышли сборные Уэльса и Польши. Валлийцы со счетом 4:1 разгромили команду Финляндии, а поляки не оставили шансов Эстонии - 5:1. Теперь, после синхронных домашних побед, команды встретятся на поле сборной Уэльса.

В пути Б финал пройдет между сборными Украины и Исландии, где хозяевами будут игроки сборной Украины. Их команда вырвала победу в гостях у Боснии и Герцеговины, добыв волевую викторию на последних минутах матча - 2:1. Исландцы же уверенно разобрались на выезде с Израилем - 4:1.

Ну и по пути С путевку на Евро-2024 оспорят сборные Грузии и Греции. Обе команды играли полуфиналы дома. Грузинская сборная со счетом 2:0 переиграла Люксембург, а греки со счетом 5:0 разгромили Казахстан. Теперь 26 марта они встретятся в Тбилиси (Грузия).

Ранее из этих шести сборных на чемпионатах Европы не участвовала только команда Грузии. Исландцы играли на континентальном первенстве один раз, валлийцы - два (в 2016-м заняли третье место), украинцы - три, поляки - четыре, греки - тоже четыре (становились чемпионами в 2004-м).

Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.