Где сейчас игроки сборной Казахстана, разгромившие Шотландию - 3:0? Один уже завершил карьеру

Четыре года назад сборная Казахстана по футболу сотворила сенсацию, разгромив сборную Шотландии со счетом 3:0 в стартовом матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. Корреспондент Vesti.kz решил узнать, где выступают сейчас игроки, выходивших на поле "Астана-Арены" в тот вечер.

Подопечным Михала Билека, для которого это был дебютный матч у руля сборной Казахстана, удалось быстро открыть счет. Уже на шестой минуте встречи Александр Меркель отдал длинную передачу на Юрия Перцуха и тот поразил ворота гостей ударом под перекладину.

Казахстан не стал сбавлять обороты и уже через четыре минуты после первого гола в Исламбека Куата вселился Андреа Пирло, и полузащитник "Кайрата" отдал тончайшую передачу вразрез на Яна Вороговского, а тот удвоил преимущество нашей сборной. Шотландцы явно не ожидали такого начала матча и не могли найти свою игру.

Во второй половине шотландцы вышли с настроем переломить ход матча, но казахстанцы ушли в отрыв. Передачу в штрафную ударом головой реализовал Бахтиер Зайнутдинов - 3:0, разгром! После гола Зайнутдинова для шотландцев все было покончено. Гости старались бить издали, но голкипер Дмитрий Непогодов не допускал ошибок.

В итоге Казахстан уверенно довел матч до разгромной победы и зафиксировал исторический результат.

Где же игроки той сборной сейчас?

Ворота в матче с Шотландией защищал Дмитрий Непогодов, выступавший тогда за "Ордабасы". В шымкентском клубе голкипер играл до конца 2019 года, после чего перешел в "Астану". В столичной команде вратарь числился вплоть до января 2022 года, а затем отправился в "Тобол", а с лета 2022 года Непогодов выступает за украинский "Черноморец".

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов и Евгений Постников.

Сергей Малый весной 2019 года защищал цвета "Ордабасы", а после этого отправлялся в "Астану" и "Тобол" и вернулся в Шымкент в начале этого сезона. Темирлан Ерланов являлся одноклубником Малого и в 2019 году, они снова вместе играют за "Ордабасы" с 2023 года. До возвращения в Шымкент у Темирлана были периоды игры за "Тобол" и "Актобе".

Евгений Постников с начала 2017 года выступал за столичную "Астану", в которой и завершил карьеру футболиста 17 февраля 2021 года. Сейчас защитник периодически выступает в медийных и любительских турнирах.

Полузащитники: Исламбек Куат, Юрий Перцух и Александр Меркель.

Исламбек Куат на момент игры с Шотландией выступал за "Кайрат". Алматинский клуб полузащитник покинул летом 2020 года и отправился в Россию, где сначала выступал за "Оренбург", а затем за "Химки". После не самого удачного опыта в РПЛ игрок вернулся на родину, где стал футболистом "Астаны" с весны 2021 года.

Автор первого гола в матче с Шотландией Юрий Перцух был футболистом "Астаны" и являлся одним из интересных игроков Казахстана. Однако карьера Перцуха застопорилась после того забитого мяча. Футболист покинул "Астану" и отправился в "Актобе" в феврале 2021 года на правах аренды, затем вернулся в столичную команду, а этот сезон начал в карагандинском "Шахтере".

У Александра Меркеля сложные взаимоотношения со сборной Казахстана в связи с непонятной ситуацией с паспортом. За сборную страны игрок провел всего три игры.

Весной 2019 года игрок немецкого происхождения играл за нидерландский "Хераклес", а в сентябре 2020 года Меркель отправился в Саудовский клуб "Аль-Фейсали", а с августа 2021 года перешел в турецкий "Газиантеп".

Латерали: Ян Вороговский, Гафуржан Суюмбаев

Забивший второй мяч в ворота шотландцев Ян Вороговский был игроком "Кайрата" на тот момент. Летом 2019 года игрок отправился в Европу, в бельгийский "Беерсхот". Затем игрок защищал цвета бельгийского "Моленбека", возвращался в "Кайрат" на правах аренды, а летом 2022 года окончательно уехал во все тот же "Моленбек".

Гафуржан Суюмбаев стабильно выступал за "Кайрат" с 2016 года до января 2022 года, после этого отправился в "Аксу" на сезон, а с нынешнего сезона вернулся в родной шымкентский "Ордабасы", где начинал свою карьеру.

Нападающие: Роман Муртазаев, Бахтиер Зайнутдинов

Муртазаев защищал честь "Астаны", а затем оказался в "Тоболе". В июле 2021 года футболист решил попробовать свои силы в "Балтике", выступающей в первом дивизионе России. Но этот опыт не оказался удачным, спустя полгода Муртазаев вернулся в Казахстан, где по сей день выступает за карагандинский "Шахтер".

Зайнутдинов забил третий мяч в ворота Шотландии. Главный актив казахстанского футбола тогда только оказался в "Ростове", выкупив свой контракт из "Астаны". В августе 2020 года лидер сборной Казахстана сменил ростовский клуб на ЦСКА, за который выступает до сих пор.

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