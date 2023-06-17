В Северной Ирландии высказались о сборной Казахстана перед матчем отбора на Евро-2024

Нападающий сборной Северной Ирландии Каллум Маршалл поделился своими ожиданиями от матча с Казахстаном в отборочном цикле Евро-2024, сообщают Vesti.kz.
В третьем туре группы H Северная Ирландия на выезде уступили Дании (0:1), а Казахстан в гостях разгромил Сан-Марино (3:0).
"Дания, очевидно, очень сложный соперник, и Казахстан будет таким же.
Они победили Данию, поэтому мы знаем, что нам придется поднять свою игру на новый уровень, чтобы победить Казахстан в понедельник", - приводит слова Маршалла BelfastLive.
Напомним, что матч сборных Северной Ирландии и Казахстана состоится в Белфасте в ночь на 20 июня.
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