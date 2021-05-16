Северная Корея вслед за Олимпиадой-2020 снялась с квалификации ЧМ-2022 по футболу

Сборная Северной Кореи по футболу отказалась от дальнейшего участия в квалификации чемпионата мира 2022 в Катаре, сообщается на сайте Азиатской футбольной конфедерации.

На момент отказа сборная Северной Кореи провела пять матчей в группе Н отборочного турнира. С восемью очками она делила второе место с Южной Кореей и Ливаном. Помимо этих сборных, в группе Н выступают команды Туркменистана и Шри-Ланки.

Информация о решении корейской ассоциации направлена в ФИФА, дальнейшее распределение команд в группе станет известно позднее.

Ранее из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса, корейская команда отказалась от выступления на Олимпийских играх в Токио.

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