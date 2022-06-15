Сенсации из Казахстана, или как три игрока разрывают Лигу наций

Вратарь сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий и защитник Нуралы Алип попали в топовые списки УЕФА после стартовых туров в Лиге наций, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские футболисты сенсационно возглавляют свою группу в дивизионе С, а официальный ресурс организации выбрал лучших игроков в нескольких номинациях.

В топ-10 бомбардиров входит нападающий Абат Аймбетов, который забил три мяча. Лидирует в списке норвежская звезда Эрлинг Холанд с пятью голами, который перебрался в "Манчестер Сити", а казахстанец делит места с пятого по десятое с форвардами из Грузии, Нидерландов, Молдовы и Латвии.

Что касается казахстанского голкипера, то Шацкий отразил два десятка ударов по своим воротам и вышел на первое место. Один из лучших игроков национальной сборной опережает звездных вратарей из Италии и Германии.

22-летний Алип стал одним из тех, кто усилил игру сборной Казахстана: центральный защитник вошел в топ-3 по действиям в обороне. Как Шацкий с Аймбетовым, Алип может вполне выиграть номинацию.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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