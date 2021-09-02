Сенсацией завершился матч соперников сборной Казахстана по группе отбора на ЧМ-2022

Сборная Франции по футболу сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы D, состоявшаяся в Страсбурге, закончилась со счетом 1:1. На 36-й минуте Эдин Джеко вывел гостей вперед. Однако через четыре минуты Антуан Гризманн восстановил равновесие.

При этом французы практически весь второй тайм играли в меньшинстве - на 51-й минуте красную карточку получил защитник Жюль Кунде.

Ранее в другом матче этой группы сборная Казахстана дома сыграла вничью с командой Украины со счетом 2:2.

Положение команд: Франция - 8 очков после четырех матчей, Украина - 4 (4), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (3).

Франция набрала восемь очков и упрочила лидерство в турнирной таблице группы D. Второе место здесь занимает сборная Украины (4). Босния и Герцеговина набрала два очка и поднялась на 4-е место в турнирной таблице.

В следующем туре Франция сыграет в гостях с Украиной, а Босния и Герцеговина будет принимать Казахстан.

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