Сенсацией завершился матч сборной Франции за выход в финал Евро

Сборная Франции потерпела поражение от Израиля в полуфинале юношеского чемпионата Европы по футболу до 19 лет в Словакии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в городе Дунайска-Стреда и завершилась со счетом 2:1 в пользу израильтян. В составе победителей отличились Сулейман Туре (29-я минута) и Эль Ям Канчепольски (57-я). У проигравших один мяч отыграл Алан Вирджиниус (62-я).

В финале, 2 июля, Израиль сыграет с Англией, которая ранее в другом полуфинале оказалась сильнее Италии со счетом 2:1.