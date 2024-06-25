Сенсацией обернулся матч Бразилии на Кубке Америки

Сборная Бразилии по футболуы сыграла вничью с командой Коста-Рики в первом туре группового этапа Кубка Америки, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Соу-Фай" в Инглвуде (США) и завершилась со счетом 0:0.

В другом матче этой группы сборная Колумбии одержала победу над командой Парагвая - 2:1. В составе победителей голами отметились Даниэль Муньос и Хефферсон Лерма. За проигравших отличился Хулио Энсисо.

Таким образом, Колумбия с 3 очками возглавила группу D, у Бразилии и Коста-Рики по баллу, а Парагвай с нулем.

Отметим, что Бразилия девять раз выигрывала Кубок Америки и занимает третье место по наибольшему количеству трофеев, уступая Аргентине и Уругваю – по 15 побед.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году.