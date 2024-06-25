Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

Сенсацией обернулся матч Бразилии на Кубке Америки

Сенсацией обернулся матч Бразилии на Кубке Америки
©instagram.com/copaamerica/

Сборная Бразилии по футболуы сыграла вничью с командой Коста-Рики в первом туре группового этапа Кубка Америки, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Соу-Фай" в Инглвуде (США) и завершилась со счетом 0:0.

В другом матче этой группы сборная Колумбии одержала победу над командой Парагвая - 2:1. В составе победителей голами отметились Даниэль Муньос и Хефферсон Лерма. За проигравших отличился Хулио Энсисо.

Таким образом, Колумбия с 3 очками возглавила группу D, у Бразилии и Коста-Рики по баллу, а Парагвай с нулем.

Отметим, что Бразилия девять раз выигрывала Кубок Америки и занимает третье место по наибольшему количеству трофеев, уступая Аргентине и Уругваю – по 15 побед.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Бразилия Коста-Рика Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Баскетбол 3х3
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 10:00
Сборные
©UEFA Определился неудачник "группы смерти" на Евро-2024
Сегодня , 09:00
Сборные
©instagram.com/copaamerica/ Сенсацией обернулся матч Бразилии на Кубке Америки
Сегодня , 08:40
Сборные
©UEFA Модрич вошел в историю Евро: подробности
Сегодня , 07:40
Сборные
©UEFA Англия, Франция и Нидерланды вышли в плей-офф Евро-2024
Сегодня , 07:20
Сборные
©instagram.com/azzurri/ Определилась первая пара плей-офф Евро-2024
Вчера , 22:04
Сборные
©x.com/Argentina "Готов разнести". Месси высказал свое отношение к поражениям
Вчера , 21:15
Сборные
©КФФ Стало известно, где сыграет Эрлинг Холанд с Казахстаном
Вчера , 20:31
Сборные
©x.com/SEFutbol/x.com/Argentina Преемника Месси спустили на землю
Вчера , 19:03
Сборные
©uefa.com Интрига "группы жизни" и решающие матчи для Франции и Турции. Последний шанс на плей-офф Евро-2024?
Вчера , 16:19
Сборные
©instagram.com/antonelaroccuzzo/ Жене Месси пришлось пробиваться на матч Аргентины: видео конфуза
Вчера , 15:57
Сборные
©IG/equipedefrance/portugal/laczynaspilka/ Фиаско Франции, рекорд Роналду и первый неудачник Евро-2024, а Сербия и Украина спаслись?
Вчера , 15:23
Сборные
©instagram.com/mirlind19daku Футболиста "забанили" за кричалки на Евро-2024: подробности
Вчера , 11:38
Сборные
©instagram.com/england/ Кейн ответил Линекеру за "дерьмовую" игру сборной Англии на Евро-2024
Вчера , 09:55
Сборные
©x.com/selecaoportugal УЕФА принял меры на Евро-2024 из-за Роналду
Вчера , 09:25
Сборные
©Кадр из видео Жуткая травма на Евро-2024: игрока увезли в больницу. Похожее было с Эриксеном
Вчера , 08:40
Сборные
©x.com/ScotlandNT Определился второй неудачник Евро-2024
23 июня, 17:30
Сборные
©x.com/equipedefrance Дешам раскрыл, как защитная маска мешает Мбаппе
23 июня, 12:22
Сборные
©instagram.com/kff_team Сборной Казахстана предложили натурализовать футболистов
23 июня, 10:37
Сборные
©kff.kz В России предвещают громкий прорыв казахстанского футбола. Есть причина
22 июня, 19:09
Сборные
©x.com/England Для сборной Англии нашли нового главного тренера: подробности
21 июня, 21:26
Сборные
©КФФ Сборной Казахстана предрекли триумф в отборе ЧМ по футболу
21 июня, 16:45
Сборные
©x.com/Argentina Месси назвал турнир, на котором больше не сыграет
21 июня, 11:45
Сборные
©x.com/Argentina Месси "огорчили" в первом матче Кубка Америки
21 июня, 09:50
Сборные
©x.com/Argentina Лионель Месси сотворил историю: подробности
21 июня, 08:26
Сборные
©x.com/Argentina Месси назвал главную силу сборной Аргентины
21 июня, 07:40
Сборные
©x.com/Argentina Месси установил два рекорда и помог победить Аргентине
20 июня, 18:20
Сборные
©КФФ Тренер из Сербии ответил на "предложение" возглавить сборную Казахстана
20 июня, 15:10
Сборные
©instagram.com/fudbalskisavezsrbije/ Скандал на Евро-2024: сборная пригрозила сняться
20 июня, 14:30
Сборные
©КФФ Казахстан узнал свое место в новом рейтинге ФИФА
20 июня, 12:00
Сборные
©IG/azzurri/sefutbol/ Испания - Италия: где и во сколько смотреть матч "группы смерти" Евро-2024

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus