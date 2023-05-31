Семья казахстанского футболиста трогательно отреагировала на его приглашение в сборную

Полузащитник петропавловского "Кызыл-Жара" Еркин Тапалов показал видео реакции семьи на приглашение в национальную сборную Казахстана на матчи отбора на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Отметим, что объявление состава главным тренером национальной команды Магомедом Адиевым впервые в истории сборной Казахстана прошло в эфире телеканала Qazsport. Данная практика уже существует в топ-странах Европы и мира.
"Тренд от сборной Бразилии 😅. Приятные моменты с семьей ❤️ когда ждал себя в полузащите и неожиданно назвали в защите но самое главное это вызов в Сборную Страны! Я горд защищать нашу страну на международных играх я много работал и терпел чтобы получить вызов! Большая благодарность моей команде и тренерскому штабу ✊ спасибо всем тем кто пишет комментарии и поздравления 🙌", - написал капитан "Кызыл-Жара" под видео в своем Instagram.
Напомним, в июне сборная Казахстана в рамках отбора на Евро-2024 проведет два матча на выезде. 16 июня подопечные Адиева сыграют против Сан-Марино. Игра состоится в городе Парма (Италия), начало игры – в 00:45 по времени Астаны.
Через три дня наша команда отправится в Белфаст на матч против Северной Ирландии. Игра пройдет на стадионе "Уиндзор Парк" (00:45).
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