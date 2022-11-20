Сборные Узбекистана и России не сумели выявить победителя

В Ташкенте завершился товарищеский матч между сборными Узбекистана и России. Команды так и не сумели вскрыть оборону друг друга (0:0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Для сборной Узбекистана это был второй матч подряд на стадионе "Пахтакор". После победы над командой Казахстана (2:0) хозяева разошлись миром с Россией (0:0). Что касается гостевой стороны, то они не смогли выиграть две игры кряду и при этом даже не забили - сначала сыграли вничью с Таджикистаном в Душанбе (0:0), теперь с Узбекистаном в Ташкенте (0:0).

Отметим, что игру обслуживала казахстанская бригада арбитров во главе с Данияром Сахи. По ходу матча было несколько спорных ситуаций, и даже в компенсированное время один из игроков узбекской сборной оказался на газоне в штрафной площади россиян. Но все эти эпизоды рефери оставил без внимания.

Напомним, что сборная Казахстана накануне уступила команде ОАЭ (1:2).

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