Сборную России пригласили на международный турнир

Организаторы международного футбольного турнира Peace Cup Feva 2027 пригласили сборную России принять участие в соревновании, которое планируется провести в Эфиопии с 3 по 13 июня 2027 года, передают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Кто может сыграть на турнире

По информации источника, организаторы направили Российскому футбольному союзу (РФС) официальное предложение. Всего в турнире планируется участие восьми национальных команд: шести африканских и двух приглашённых сборных из других конфедераций.

Помимо России, среди потенциальных участников значатся Камерун, ДР Конго, Египет, Нигерия, ЮАР, Эфиопия, а также Китай или Индия.

Команды разделят на две группы по четыре сборные. Матчи пройдут в столице страны Аддис-Абебе и городе Бахр-Дар. Турнир будет включать групповой этап и плей-офф, а каждая команда проведёт от двух до трёх встреч с перерывом между ними не менее 48 часов.

Победителю соревнования предусмотрены призовые в размере 75 тысяч долларов.

Организаторы готовы оплатить расходы сборной России

По данным источника, организаторы готовы полностью взять на себя расходы российской делегации из 35 человек — 25 футболистов и 10 представителей тренерского и технического штабов.

В предложение входят авиаперелёты в обе стороны, проживание в четырёхзвёздочных отелях, питание и транспортное обслуживание на территории Эфиопии. Проведение турнира уже согласовано с местной федерацией футбола.

При этом окончательное решение об участии сборной России пока не принято.

Напомним, что после отстранения от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в 2022 году национальная команда продолжает проводить исключительно товарищеские матчи.

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