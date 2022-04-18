В сборную Казахстана пригласили специалиста из "Реала". Подробности

Казахстанская федерация футбола (КФФ) пригласит бывшего аналитика мадридского "Реала" испанца Вальбуэна Рауля Кано, сообщает телеграм-канал "СпортРадар.kz".

"Сегодня вечером в Нур-Султан прибывает Вальбуэна Рауль Кано - специалист, которому Казахстанская федерация футбола поручит создавать всю аналитическую вертикаль национальных сборных страны.

Нет, это не будущий главный тренер главной команды Казахстана, это тот, кто, по задумке нового руководства КФФ, будет отвечать за систематизацию данных и необходимых знаний для улучшения результатов.

46-летний Вальбуэна Рауль Кано - довольно известный в прошлом вратарь, защищавший цвета таких известных клубов, как "Мальорка", "Альбасете", "Сарагоса" и мадридский "Реал".

Но для казахстанских болельщиков намного важнее будет информация о том, что Вальбуэна Рауль Кано работал аналитиком в тренерском штабе Зинедина Зидана, когда тот возглавлял "королевский клуб" и три года подряд забирал Лигу чемпионов.

Тут и к гадалке ходить не надо, как его будут у нас называть - просто "Кана", и это уже сближает. Что касается главного тренера сборной Казахстана, то в КФФ с ним определятся в самые ближайшие дни, выбирают из нескольких кандидатов", - пишет телеграм-канал.

Кто, если не Карпович? Кого могут назначить новым главным тренером сборной Казахстана

Напомним, что в июне национальная команда стартует в новом розыгрыше Лиги наций. Соперниками сборной Казахстана будут Словакия, Азербайджан и Беларусь.

Отметим, что в стыках за право остаться в дивизионе C национальная команда под руководством Андрея Карповича по итогам двух матчей одолела Молдову.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира