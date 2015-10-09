В сборной Украины объявили решение по главному тренеру после невыхода на ЧМ-2026

Сергей Ребров завершил работу в качестве главного тренера сборной Украины, сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Ребров сохранит должность вице-президента и члена исполкома УАФ. Имя нового главного тренера будет объявлено позднее.

"Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом предстоящей сборной", – сказал президент УАФ Андрей Шевченко.

51-летний Ребров возглавлял сборную Украины с июня 2023 года. Под его руководством команда квалифицировалась на чемпионат Европы 2024 года, где заняла последнее, четвертое место в своей группе.

Также сборная Украины не смогла пробиться на чемпионат мира — 2026, который пройдёт этим летом в США, Мексике и Канаде. В стыковых матчах подопечные Сергея Реброва проиграли национальной команде Швеции — 1:3.

До этого Ребров возглавлял киевское "Динамо", с которым дважды выиграл чемпионат Украины. Специалист привел к трем чемпионским титулам венгерский "Ференцварош" и выиграл чемпионат ОАЭ с "Аль-Айном". В качестве игрока украинец выступал за донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", английские "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", турецкий "Фенербахче". В России Ребров стал чемпионом страны вместе с казанским "Рубином".

