Сборной России назвали следующего соперника: известны дата и место

Назван следующий соперник сборной России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sport 24.
По данным источника, россияне проведут товарищеский матч против команды Буркина-Фасо 5 июня в Москве.
Как отмечается, между футбольными федерациями уже достигнута договорённость о проведении встречи, все необходимые документы подписаны и согласованы.
С большой вероятностью игра состоится на стадионе "Лужники".
Сборная Буркина-Фасо в настоящее время занимает 62-е место в рейтинге ФИФА.
Напомним, что с февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в официальных турнирах ФИФА и УЕФА.
