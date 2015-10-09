Сборной России назвали следующего соперника: известны дата и место

Назван следующий соперник сборной России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sport 24.

По данным источника, россияне проведут товарищеский матч против команды Буркина-Фасо 5 июня в Москве.

Как отмечается, между футбольными федерациями уже достигнута договорённость о проведении встречи, все необходимые документы подписаны и согласованы.

С большой вероятностью игра состоится на стадионе "Лужники".

Сборная Буркина-Фасо в настоящее время занимает 62-е место в рейтинге ФИФА.

Напомним, что с февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в официальных турнирах ФИФА и УЕФА.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!