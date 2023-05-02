В сборной Португалии определились с будущим Криштиану Роналду

Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес высказался о нападающем Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz. Наставник продолжает рассчитывать на 38-летнего форварда.

"Роналду - очень важный игрок и человек в раздевалке. Он играет на ключевой позиции, он тот нападающий, который может сыграть решающую роль. Это игрок с уникальным опытом. В мировом футболе нет другого игрока с 198 играми, и это что-то очень ценное для нас. Это футбольное решение, которое связано с игрой. Я принимаю сложные и важные решения для команды. Думаю, что Криштиану сыграл очень важную роль в матчах, которые мы провели в марте, и важно продолжать придерживаться этого отношения каждый день", - приводит слова Мартинеса O Jogo.

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Напомним, Португалия одержала две победы в двух стартовых играх квалификации Евро-2024 - над Лихтенштейном (4:0) и Люксембургом (6:0). В каждом из этих матчей Роналду отметился дублем.

Следующий матч в квалификации сборная Португалии проведет 17 июня - в этот день команда Роналду сыграет с Боснией и Герцеговиной. 20 июня португальцы встретятся с Исландией.

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