В сборной Молдовы оценили силу Казахстана перед решающим матчем Лиги наций

Полузащитник сборной Молдовы по футболу Вадим Раца отметил, что команда Казахстана сильна как единое целое, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По словам игрока, он с товарищами настраивается в ответной встрече только на победу.

"Нас ждет сложная игра, но мы попытаемся выйти и сыграть в атакующий футбол. Мы с ребятами договорились, что выйдем и постараемся отдать все силы, а дальше покажет игра.

Могу отметить ребят, которые нам забивали - Малый и Зайнутдинов, но сборная Казахстана сильна как команда, а не отдельными игроками. Поэтому нам надо постараться их заблокировать как команду, а не как индивидуальных игроков", - сказал Раца.

Напомним, что победитель противостояния сохранит за собой прописку в дивизионе С Лиги наций.

Первая встреча команд прошла в Кишиневе и завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Казахстана. Ответная игра состоится завтра, 29 марта, в 20:00 по столичному времени на "Астана Арене".